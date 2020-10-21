حددت الموعد.. السليمانية تستأنف الرحلات الجوية مع تركيا

2020/10/21 | 14:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت محافظة السليمانية اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية بين تركيا ومطار السليمانية في السادس والعشرين من الشهر الحالي.

وذكرت المحافظة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” أن “الرحلات بين تركيا ومطار السليمانية الدولي ستستأنف وفقا للخطة الالكترونية التي ارسلتها شركة الطيران التركية توركش إريلاين الى مطار السليمانية الدولي”.

وأضافت: “تقرر ان يكون 26 من الشهر بداية الرحلات بمعدل رحلتين في الاسبوع وسيزيدان رحلاتهما وفق الرغبة”.

ويوم الخميس الماضي، علنت سلطة الطيران المدني العراقي استئناف الرحلات المجدولة بين العراق وتركيا.

وبيّن اعلام سلطة الطيران أنه “تم استئناف الرحلات المجدولة ما بين العراق وتركيا، ابتداءً من هذا اليوم الخميس الموافق 2020/10/15 وبواقع 7 رحلات اسبوعيا لكل جانب.

ويأتي هذا الاعلان بعد اعادة الطيران في 25 ايلول قبل ان يتم الاعلان عن تعليقه مجددًا في مطلع تشرين الاول الجاري.

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