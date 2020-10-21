الاعلان عن قمصان الزوراء والشرطة في دوري الكرة الممتاز

2020/10/21 | 14:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن قمصان فريقي الزوراء والشرطة في قمة مباريات الجولة الاولى من دوري الكرة الممتاز.

وذكرت الهيئة في بيان أن “الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقدت المؤتمر التنسيقي لمباراة افتتاح الموسم الكروي 2021/2020 بين الشرطة والزوراء.

واوضحت انه “تقرر خلال المؤتمر ان يرتدي الزوراء الابيض الكامل، وحارس المرمى سيرتدي الأسود الكامل”.

واضافت ان “الشرطة سيرتدي الأخضر الكامل، وحارس المرمى سيرتدي الاحمر الكامل”.

تجدر الاشارة الى ان ملعب الشعب الدولي سيحتضن المباراة يوم الاحد المقبل.



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