الصحة: العراق بلد متقدم بنسب الشفاء من كورونا

2020/10/21 | 14:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريراعتبر وزير الصحة، حسن التميمي، العراق من البلدان المتقدمة بنسب الشفاء من فيروس كورونا.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "العراق يعد من البلدان المتقدمة بنسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن انخفاض نسب الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي".

وأشار التميمي إلى أن "انخفاض نسب الوفيات وتزايد حالات الشفاء من فيروس كورونا، يعد مؤشرًا على تحسن الخدمات الصحية المقدمة في مؤسساتنا الصحية، فضلًا عن زيادة خبرة ملاكاتنا الطبية".

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