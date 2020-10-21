بالصور.. اجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان

2020/10/21 | 14:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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الخارجية البريطانية تشيد بدور حكومة الاقليم والبيشمركة

التقى ممثل حكومة اقليم كوردستان في بريطانيا كاروان جمال طاهر اليوم الخميس، وزير الخارجية والتطوير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط جيمس كليفرلي.

الاتحاد الوطني في دمشق ينظم مراسيم بذكرى رحيل مام جلال شيخ جنكي: من اولويات الاتحاد الوطني تقديم الخدمة للمواطنين

وحيد علي: لي تجارب مع عمالقة الشعر

وحيد علي الجمال الشاعر المصري المتميز له تجارب واسعة في مجال القصيدة الشعرية، تناول كل شيء في شعره، جميع جوانب الإنسان ومشاعره، ووجدانه واتجاهاته، لم يبقى شيء لم يتناول...

رونيا عثمان: رواية "فصول الصيف" شكل من أشكال المقاومة الجائحة..



غيبتنا عن الفن الكوردستاني...

ظاهرة الهجرة تطفو على السطح بعد كورونا

ظاهرة هجرة الشباب تعود الى الواجهة من جديد بعد اجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا ووقف كافة الانشطة الحياتية، والعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية، ولكن الأزمات الاقتصادية ...

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