تراجع أرقام كورونا في ذي قار وديالى: 120 إصابة في المحافظتين خلال 24 ساعة

2020/10/21 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

سجلت محافظتا ديالى وذي قار، اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول 2020)، أكثر من 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر بدائرة صحة محافظة ديالى في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى، سجلت 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 111 حالة شفاء من الفيروس التاجي، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضاف المصدر، أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 13078 إصابة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء الكلي من الفيروس التاجي إلى 11764 حالة شفاء، في حين بلغ عدد الوفيات الكلي 235 حالة وفاة، منذ ظهور الوباء في العراق".

من جهته، أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، بتسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل حالة وفاة واحدة في المحافظة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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