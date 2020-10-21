مشاهير المقدادية يديرون مخبزاً شعبياً: لقمة العيش أهم من طموحنا

2020/10/21 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

يضم مخبز ’’الحي العصري’’، الواقع في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، مشاهير على مستوى القضاء، فهم يعملون في المخبز، بأجرة يومية، بعد أن ذهبت طموحاتهم أدراج الرياح، حين فضلوا كسب قوتهم اليومي وترك ’’احلام المشاهير’’، أيام ما كانوا يحققون انجازات على مستوى البلاد.

اسماء رياضية، بينهم أشهر حراس المرمى في المقدادية أوس علي، والرباع ابراهيم شاطر، يعملون في المخبز بالاجر اليومي.

رئيس نادي شهربان الرياضي لطيف التميمي قال لـ (بغداد اليوم)، إن "عمل أسماء رياضية معروفة، في مخبز متواضع، دليل على الاهمال الحكومي للفئات الرياضية ومن حقق انجازات على مستوى العراق".

واضاف ان "المخبز الرياضي في المقدادية، صار حديث المواطنين في القضاء فهم يشاهدون اسماء معروفة على المستوى المحلي ومستوى البلاد، يكسبون لقمة العيش من خلال عملهم في الاجر اليومي، تاركين أحلام الشهرة وتحقيق المكاسب الرياضية الكبيرة على المستوى المحلي والدولي".

وطالب التميمي الجهات ذات العلاقة بـ "النظر الى الفئات الرياضية في محافظة ديالى، وانقاذهم من حالة الاهمال التي تعرضوا له، والعمل على الاستفادة من خبراتهم وما حققوه طيلة مسيرتهم السابقة".

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