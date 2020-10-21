بالوثيقة.. توجيه من وزير الشباب والرياضة بشأن دوام موظفي الوزارة

2020/10/21 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الأربعاء، (21 تشرين الأول، 2020)، بأن يكون دوام الموظفين في الوزارة بنسبة 50%.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مدير مكتب الوزير، نوار صادق جواد، تتضمن توجيها بأن يكون الدوام الرسمي في الوزارة بنسبة 50% على أن ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره.

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