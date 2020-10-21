الرشيد يوضح بشأن سلفة الزواج الثاني

2020/10/21 | 14:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مصرف الرشيد، الاربعاء، على شمول المطلقين والأرامل والمطلقات بسلفة الزواج الثاني.

وقالت مسؤولة إعلام مصرف الرشيد، آمال الشويلي في تصريح تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (21 تشرين الاول 2020)، أنه "بعد صدور قرار سلفة الزواج الثاني، وردت للمصرف طلبات كثيرة فيما يخص الرجال والنساء من المطلقين والأرامل والمطلقات، من أجل شمولهم بالقرار، لأنه يعتبر زواجا ثانيا في جميع الأحوال".

واضافت، أن "إدارة المصرف ارتأت شمول هذه الشريحة بالسلفة"، مؤكدة أن "المصرف يصدر تعليماته من خلال المواطنين، والاستماع الى ما يحتاجون إليه، لذا وجدنا الحاجة إلى إطلاق هذه السلفة".

وكان مصرف الرشيد قد اعلن عن اطلاق سلفة بـ 10 ملايين دينار للمتزوجين للمرة الثانية من الموظفين على ان لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الاولى".

ا.ح

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