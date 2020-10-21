خلال محاولتهم الهرب من قصف التحالف.. إلقاء القبض على 'إرهابيين' وتدمير عدد من الأنفاق بكركوك (صور)

2020/10/21 | 14:25 - المصدر: NRT عربية

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القاء القبض على أحد المطلوبين

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأربعاء، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على اربعة "ارهابيين" في مناطق متفرقة بكركوك.

وذكر رسول في بيان له، اليوم، 21 تشرين الأول 2020، أن" أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنوا من القاء القبض على ثلاثة عناصر منتمية لعصابات داعـش الإرهابية أثناء محاولتهم الهرب من القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي في(وادي زغيتون ) بأطراف محافظة كركوك".

واضاف أن" القوة تمكنت خلال هذا الواجب من تدمير عدد من الأنفاق التي تستخدمها العصابات الإرهابية للتنقل والتخفي كما عثروا على مواد متفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة".

وتابع أنه" وبالتزامن مع العملية الأولى، نفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب عملية أُخرى أسفرت عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي ينتمي إلى شبكة إرهابية تابعة لعصابات داعش في قضاء الحويجة".

من جانبه أكد جهاز مكافحة الارهاب، اليوم، استمراره تنفيذ العمليات النوعية للقضاء على بقايا داعش، لاسيما في المناطق النائية، مشددا على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة، وتحديد قاطع المسؤوليات.

وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان، في تصريح صحفي، ان"جهاز مكافحة الارهاب مستمر بتنفيذ عملياته النوعية الخاطفة والسريعة، لملاحقة وتتبع فلول داعش،لاسيما في المناطق البعيدة والنائية التي تسعى العصابات إلى بناء حواضن فيها ".

وأشار إلى أن" القوات الأمنية مطالبة بالتنسيق في ما بينها، لاسيما في مجال حركات القطعات والعمل على تحديد قاطع المسؤوليات، لتفويت الفرصة عن اي محاولة لخلط الاوراق".

وأوضح أن "السيطرة المركزية لقيادة العمليات على جميع الأجهزة الأمنية الواقعة ضمن قاطع مسؤولياتها، مهم جدا لتحديد ساحات العمليات، وتحديد نطاق المسؤولية لكل جهاز امني وفقا للمهام الموكلة اليه".

وشدد على ضرورة التعاون المشترك وفق القانون وتبادل المعلومات الاستخبارية، مبينا ان "هذا السياق معمول به في كل الأجهزة الأمنية في العالم".

ر.إ

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