ترامب يتهم خبير الامراض المعدية بانه يبحث عن عمل في الاعلام

2020/10/21 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب اكبر خبير للامراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور انتوني فوسي بانه يبحث عن عمل في الاعلام بسبب انتقادته للاجراءات الصحية التي يقوم بها فريق ترامب بشان جائحة فايروس كورونا.ونقلت صحيفة الديلي بيست الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مصادر مقربة من ترامب قولها إن ” الرئيس كان يثرثر خلال الفترة الماضية مع شركائه المقربين والمستشارين بأن الدكتور فوسي يسعى لكسب إعجاب وسائل الإعلام وأنه يبدو له أحيانًا أن خبير الأمراض المعدية الشهير يقوم بإجراء” اختبار “أو” يحاول الحصول على وظيفة في سي أن أن “.واضاف أن ” نتيجة هذا كان انتقادا حادا من ترامب لخبير الامراض المعدية حتى مع تفاقم الوباء في جميع أنحاء البلاد، حيث يتعمد الرئيس مهاجمة انتوني فوسي في كل مناسبة ويطلب عدم الاستماع لنصائحة بشأن التدابير الصحية “.وتابعت المصادر أن ” الرئيس ترامب لم يشر إلى أنه يخطط لإقالة فوسي ويرجع ذلك في جزء كبير منه الى إلى رد الفعل السياسي والإعلامي الذي سيترتب على ذلك”.وكان الدكتور انتوني فوسي قد صرح سابقا لصحيفة الديلي بيست إنه “ليس لديه أي خطط للاستقالة ، بغض النظر عن مدى عدم الارتياح أو الاضطراب الذي تشعر به فرقة عمل فايروس كورونا “.يذكر أن ” الدكتور انتوني فوسي بصفته أحد أبرز أعضاء فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا ، قد اكتسب ثقة وطنية واسعة النطاق لتوصياته المتعلقة بالصحة العامة – والتي هاجم ترامب العديد منها، وعلى الرغم من أن فوسي حاول بشكل عام البقاء دبلوماسيًا وغير سياسي في تحليلاته ، إلا أنه أشار مؤخرًا إلى أنه لم يفاجأ بإصابة ترامب ، الأمر الذي أثار غضب الرئيس منه في حينها “.



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