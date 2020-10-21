بدعوة من الكاظمي.. محافظو الإقليم يتوجهون قريبا إلى بغداد

2020/10/21 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ السليمانية هفال أبو بكر، عن قيام محافظي جميع المحافظات في إقليم كردستان بزيارة العاصمة بغداد، تلبية لدعوة وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأوضح أبو بكر في تصريح، أن حكومتي بغداد وأربيل تفضلان أن تعرض المشكلات التي تعاني منها محافظات الإقليم بشكل مباشر على الحكومة المركزية، ضمن إطار العلاقات المستندة إلى الدستور، لافتا في الوقت ذاته إلى أن رئيس حكومة الإقليم ونائبه وعددا من الوزراء المعنيين، سيقومون بزيارة السليمانية لمناقشة النقاط الست والثلاثين التي قدمتها المحافظة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى في الإقليم والمتعلقة بالوضع الاقتصادي ومشاريع الإعمار في المحافظة.

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