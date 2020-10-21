القانونية النيابية: جلسة مناقشة قانون الاقتراض ستعقد الأسبوع المقبل

2020/10/21 | 14:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - نور الزيدي

حددت اللجنة القانونية النيابية، موعد انعقاد جلسة البرلمان المقبلة.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الأربعاء: إن "مجلس النواب التي ستعقد الأسبوع المقبل ستناقش قانون الاقتراض والدوائر الإنتخابية وتعديل قانون المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى أنه "لم يتم تحديد ،لغاية الآن، موعد استضافة رئيس الوزراء ووزير المالة في البرلمان".

وكانت اللجنة المالية النيابية اكدت في وقت سابق أن الورقة الإصلاحية لن تمس رواتب المتقاعدين والموظفين، لكن بالإمكان تخفيض مخصصات الموظفين، مبينة أن الورقة الإصلاحية ستحل المشاكل الاقتصادية، ولكن على المدى البعيد.

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