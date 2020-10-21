اعتداء مخيف على طبيبة مصرية بالكويت وقطع لسانها

2020/10/21 | 14:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشفت وزارة القوى العاملة في مصر، عن تفاصيل الاعتداء على طبيبة مصرية بالسب والضرب من أحد المواطنين في الكويت بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي.



ومن جهته، أوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير، محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة الطبيبة وزيارتها […]

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