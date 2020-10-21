2020/10/21 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورها بـ'كاميرات مخفية' .. إنقاذ فتاة من محاولة 'اعتداء جنسي' في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورها بـ'كاميرات مخفية' .. إنقاذ فتاة من محاولة 'اعتداء جنسي' في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).