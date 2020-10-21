خلال 6 أشهر.. العراق يستورد بضائع من إيران بقيمة2.971 مليار دولار

2020/10/21 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية أن العراق شغل المرتبة الأولى بقائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات الإيرانية.

وقال مدير الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية فرزاد بيلتن، إن العراق استورد خلال النصف الأول من العام الحالي بضائع بقيمة مليارين وتسعمئة وواحد وسبعين مليون دولار، متصدرا بذلك قائمة الدول العربية المستوردة من إيران والتي احتلت فيها دولة الامارات المرتبة الثانية، وتلتها كل من سلطنة عمان والكويت وقطر.

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