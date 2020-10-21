حقوق الانسان: الإعادة القسرية للنازحين المسيحيين مخالف للمواثيق الدولية

2020/10/21 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول ملف الأقليات في المفوضية العليا لحقوق الإنسان عمار بولص، إن الإعادة القسرية للنازحين المسيحيين مخالف للمواثيق الدولية.

وذكر بولص، في بيان أن الإعادة القسرية للنازحين المسيحيين من مخيم مريم العذراء إلى الموصل القديمة حيث كان سكنهم القديم والمهدم الآن، هو تهجير ثانٍ لهم، مبينا أن هذه الإعادة القسرية منافية للمواثيق الدولية وبالأخص مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وطالب بولص الجهات الحكومية بإيقاف هذه العودة فورا وأخذ رأي النازحين قبل إعادتهم قسريا..



مؤكدا أن الجميع مع إغلاق مخيمات النازحين وعودتهم لبيوتهم ومناطقهم ولكن وفق شروط وأجواء مهيئة لذلك دون أي تسرع أو أمر غير محسوب النتائج.

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