غرب كوردستان يسجل 153 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/21 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاربعاء، عن تسجيل 153 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 8 وفيات " 3 رجال وامراتين في الحسكة، و3 رجال في قامشلو وديرك ومخيم الهول، لافتة الى تسجيل 153 اصابة جديدة " 91 ذكور، و62 اناث" وتوزعت كالاتي: الحسكة 28، قامشلو 17، ديرك 27، كركي لكي 8، الرميلان 2، عامواد 6، مخيم الهول 1، كوباني 20، الطبقة 15، الرقة 14، منبج 11، دير الزور 4.

واضافت: ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 11 حالة، مشيرا الى ان اجمالي الاصابات بلغ 3251، بضمنها 103 حالة وفاة، و646 شفاء.

PUKmeida غرب كوردستان‌

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