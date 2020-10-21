انطلاق مؤتمر تقني برعاية مؤسسة مام الانسانية

2020/10/21 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية مؤسسة مام الانسانية، نظمت جامعة السليمانية التقنية، مؤتمرها الرابع بخصوص الابحاث العلمية والطبية.

وذكرت المؤسسة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان المؤتمر الرابع لجامعة السليمانية التقنية انطلقت الاثنين، وناقشت الابحاث العلمية والطبية، موضحة، ان الابحاث تمحورت اغلبها حول جائحة كورونا.

واضافت: ان المؤتمر الرابع لجامعة السليمانية التقنينةى، استضاف باحثين من " بريطانيان وايران واقليم كوردستان".

يشار الى ان مؤسسة مام الانسانية تعمل بمجال تطوير كوردستان بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والفكرية والسياسية، تحت شعار ” السلام والتعايش”.

ودشنت المؤسسة مهامها بحملة توعوية ضد كورونا كما قدمت مساعدات طبية وانسانية في كرميان اربيل دهوك زاخو، رانية، حلبجة، خانقين وغيرها.

PUKmedia عن اعلام مؤسسة مام‌

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