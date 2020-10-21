2020/10/21 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول 2020)، تسجيل أكثر من 5600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يمثل أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري في بيانها، إن "312 شخصا توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين إلى 31 الفا و346 اشخاص".

وأشارت سادات لاري إلى "تسجيل 5616 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 545 الفا و 286 حالة لغاية الان، بينهم 4861 في وضع حرج"، مبينة أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 438 الفا و709 أشخاص حتى اليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).