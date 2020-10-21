’’لا مسيل للدموع ولا رصاص حي أو مطاطي’’.. محافظ ذي قار يعلن أوامره للقوات الأمنية قبل الاحتجاجات - عاجل

2020/10/21 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أصدر محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، الأربعاء (21 تشرين الأول 2020)، توجيهات عدة للقوات الأمنية بشأن التعامل مع التظاهرات التي ستنطلق يوم 25 تشرين الأول الجاري، فيما دعا المتظاهرين إلى الابتعاد عن حرق المباني.

وقال الوائلي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم): "بوصفي محافظ ذي قار ورئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، وجهت القوات الأمنية بعدم إطلاق الرصاص الحي والمطاطي واستخدام الماء الحار والغاز المسيل للدموع أو حتى الهروات، كما ندعو المتظاهرين للابتعاد عن حرق المباني".

واضاف: "سنقف بوجه المندسين الذين يحاولون جر التظاهرات للعنف من خلال تنفيذ افكار لا تتلاءم مع توجهات المتظاهرين".

وبشأن المختطف سجاد العراقي، قال الوائلي، إن "الجهود ما تزال حثيثة للوصول إلى الخاطفين، واوعزنا للقوات الأمنية بضرورة متابعة هذا الملف والوصول إلى نتائج بخصوص مصير هذا الشاب".

وتشهد المحافظات العراقية، خاصة التي عاشت اياما من المظاهر الاحتجاجية المستمرة في بعضها، اجراءات امنية مشددة لمواجهة أي تطور أمني في الايام المقبلة، وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لموجة التظاهرات الثانية التي تصادف يوم 25 تشرين الاول الجاري".

واستذكر المحتجون في مختلف الساحات، الخميس (1 تشرين الاول/ اكتوبر 2020) حلول الذكرى الأولى لاحتجاجات أكتوبر التي تواصلت عدة أشهر ضد الحكومة، ورُفعت فيها شعارات تنادي بإسقاط الطبقة الحاكمة، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية وسوء الخدمات، ومن المرتقب ان تشهد الساحات توافدا أكبر مع استذكار الموجة الثانية من التظاهرات التي عادت بقوة يوم 25 تشرين الاول من العام الماضي.

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