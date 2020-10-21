وزارة المالية تصدر بياناً توضيحياً حول ’’الورقة البيضاء’’ ونقاطها الإيجابية

2020/10/21 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول 2020)، بياناً توضيحياً حول ’’الورقة البيضاء’’ التي أطلقتها الحكومة قبل أيام، فيما بيّنت النقاط الإيجابية المتعلقة بالورقة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في إطار سعي وزارة المالية المستمر، وانطلاقاً من مسؤوليتها في اصلاح الواقع الاقتصادي والمالي الراهن، تسير الوزارة ومن خلال الرؤى التي تحملها ورقة الاصلاح المالي نحو اقتصاد متنوع متعدد المصادر".

وأضاف البيان، أن "إصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة، وإعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتياً، إضافة إلى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء".

وأشارت الوزارة إلى أن "الورقة الاصلاحية تسعى ايضاً إلى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة إلى دور التنظيم وفرض القانون، والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية، والعمل على إدخال تحسينات جذرية على إدارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد".

ولفت البيان إلى أن "إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة، باعتباره العصب الاساس لأي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالي".

وبينت، أن "التدني الحالي بالإنتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج، يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ما تسعى له ورقة الاصلاح المالي".

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