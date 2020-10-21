2020/10/21 | 14:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

حددت لجنة القانونية النيابية، الاربعاء، موعد انعقاد جلسة مجلس النواب الجديدة، فيما بينت انها قدمت طلبا لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مجلس النواب سيعقد جلسته الجديدة خلال الاسبوع المقبل”، لافتا الى ان “اللجنة القانونية النيابية قدمت طلبا رسميا لرئاسة مجلس النواب باستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي”.

واضاف ان “الطلب قدم لمناقشة اسباب تأخر صرف الرواتب بالرغم من التصويت على قانون الاقتراض السابق”، مبينا ان “رئاسة مجلس النواب لم تحدد موعد الاستضافة حتى الان “.

ودعت لجنة الطاقة النيابية، في وقت سابق، لاقالة وزيري المالية والتخطيط بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اثر تقديمهم الورقة البيضاء.

وحذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في وقت سابق ، من ذهاب البلاد الى المجهول بسبب الديون الخارجية المتراكمة على الحكومة العراقية نتيجة سوء الادارة.



انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تحدد موعد انعقاد جلسة البرلمان الجديدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تحدد موعد انعقاد جلسة البرلمان الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).