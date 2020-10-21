التفاعل مع سلفة “الزواج الثاني” يتصاعد.. مصرف الرشيد يوضّح ومستشار رئاسي سابق يعلّق!

2020/10/21 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدرت مسؤولة إعلام مصرف الرشيد آمال الشويلي، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن قرار المصرف بشأن سلفة الزواج الثاني.

وقالت الشويلي في تصريح صحفي إن “هذا القرار الذي نشر على وسائل الإعلام فيما يخص منح سلفة للزواج الثاني، فإننا سبق وأن منحنا سلفة زواج للموظفين الموطنة وغير الموطنة رواتبهم”.وأضافت: “بعد صدور هذا القرار، وردت للمصرف طلبات كثيرة فيما يخص الرجال والنساء من المطلقين والأرامل والمطلقات، من أجل شمولهم بالقرار، لأنه يعتبر زواجاً ثانياً في جميع الأحوال”.وتابعت الشويلي أن “إدارة المصرف ارتأت أن تشمل هذه الشريحة بالسلفة”، مؤكدة أن “المصرف يصدر تعليماته من خلال المواطنين، والاستماع الى ما يحتاجون إليه، لذا وجدنا الحاجة إلى إطلاق هذه السلفة”.وكان مصرف الرشيد قد قرر في وقت سابق من اليوم، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.وقال المصرف إنه سيمنح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، على ان لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الاولى”.واضاف أن السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل بشرط ان يكون موظف على الملاك الدائم وان لا تقل خدمته عن سنتين علما ان مبلغ السلفة (10) مليون دينار.

مصرف الرشيد يمنح 10 ملايين دينار للموظف الذي سيتزوج من ثانية.

يگلك اليوم الجماعة لازمات خفر 😂

الخبر حقيقي pic.twitter.com/vYsatytpfE

— Ahmed Alamer (@DaloSalar) October 21, 2020

وأدى قرار المصرف إلى ردود فعل كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتندّر مدونون ومدونات معتبرين القرار تحريضاً للرجال على الزواج من ثانية.

مصرف الرشيد يا ويلك من النسوان ومن ام عباس السحاره 😂 pic.twitter.com/cC8VqpJPh5

— Enas kareem (@Enaskareem4) October 21, 2020

#ردا على قرار مصرف الرشيد 😏 pic.twitter.com/l31xRSQlr2

— # ملامح سومرية (@Nooranhadi) October 21, 2020

واعتبر مدونون ان ما طرحه المصرف يساهم في ارتفاع نسبة المشاكل داخل الأسرة بدل حل مشكلة العنوسة.

مصرف الرشيد يشجع الموظفين على الزواج للمرّة الثانية ..بتقديم منحة مالية قدرها ١٠ مليون دينار ..!!هنا نريد ..أن نتصارح مع الإدارة العامة للمصرف ..ونقول :هل إن هذه المنحة ستحل من قضية العنوسه ، أم إنها ستسهم في ارتفاع نسبة المشاكل داخل الأسر العراقية … pic.twitter.com/Or3J2zvY1W

— نصير الزرفي (@Naser_Alzarfi) October 21, 2020

ولم يقف الأمر عند المدونين بل انتقد مستشار رئاسة الجمهورية السابق إعطاء الأموال للزواج الثاني بدل توفير المال للمشاريع الاقتصادية والتنمية، وبدل “هجمات البيوت والحياة الزوجية”.

عباقرة المال والاعمال في مصرف الرشيد يهبون مالا لا يملكون للزواج الثاني بدل توفير المال للشاريع الاقتصادية والتنمية و #العراق يعيش ازمة اقتصادية

لماذا لا تخصصون المبالغ للمشاريع الصغيرة بدل هجمان البيوت والحياة الزوجية لموظف بالكاد يكفي راتبه لرأس الشهر؟https://t.co/TolNH4UGj6

— Farhad Alaaldin (@farhad965) October 21, 2020

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