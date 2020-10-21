2020/10/21 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/منى شعلان/ يواصل الفنان المصرى محمد رمضان ، تحضيراته لأغنيته الجديدة “الشرع حلل أربعة”، و التي يتم تصويرها في دبي، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على قناته الرسمية بموقع ”يوتيوب”.



ونشر رمضان ، مقطع فيديو من كواليس التحضير للأغنية على حسابه بموقع إنستغرام ، وعلق عليه قائلًا: “من #دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية #الشرع_حلل_أربعة، […]

التدوينة فيديو..



كواليس تصوير أغنية “الشرع حلل أربعة” للفنان محمد رمضان ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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