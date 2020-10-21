المفوضية الأوروبية ترفض العودة إلى سياسة الإغلاق

2020/10/21 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية الأوروبية رفضها العودة لسياسة الإغلاق للحد من تفشي وباء كورونا.

نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش، قال في بيان إن سياسة الاغلاق لم تعد مجدية ولا أحد في أوروبا يريد إغلاقا ثانيا، مبينا أن الحل الوحيد يكمن في انضباط المواطنين بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي الوباء والتحلي بالمسؤولية الكاملة، مشيرا إلى أن تفشي الوباء أجبر السلطات في مختلف الدول على إغلاق جزء كبير من منشآت الإنتاج والحدود وفرض القيود الصارمة مما أدى إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية.

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