النيابة تطلب السجن عاما ضد مدير موقع إخباري في الجزائر

2020/10/21 | 14:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت نيابة محكمة جزائرية السجن عاما نافذا ضد مدير موقع "كل شيء عن الجزائر"، المحجوب في البلد منذ أكثر من سنة بسبب نشر "وثيقة سرية" لوزارة المالية، بحسب ما أكد مدير الموقع لوكالة فرنس برس، الأربعاء.

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