2020/10/21 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … رفضت الفنانة المصرية شهيرة حضور نجلاء فتحي الى عزاء زوجها الراحل محمود ياسين الذي توفي في الاسبوع الماضي عن عمر ناهز 79 عاماً.



حيث جاء رفض شهيرة بعد مكالمة أجرتها الفنانة نجلاء فتحي بنجل الفنان الراحل محمود ياسين لتعزيته في وفاة والده، يوم الاربعاء الماضي الموافق 14/10/2020.



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التدوينة سر منع نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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