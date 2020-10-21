2020/10/21 | 15:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- وسط تصاعد التوترات في باريس، تعرضت امرأتان مسلمتان للطعن تحت برج إيفل، بعد قطع رأس مدرس الأسبوع الماضي.



وتحركت الشرطة الفرنسية لإلقاء القبض على امرأتين مشتبه بهما في أعقاب الاعتداءات العنصرية المشتبه بها ضد المسلمتين، وكانتا ترددان عبارة “العرب القذرون”.



ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أوضحت الشرطة إن المحتجزات وصفن بأنهن نساء […]

التدوينة بعد قطع رأس مدرس..



طعن مسلمتين تحت برج إيفل في باريس ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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