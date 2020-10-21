صندوق الإسكان العراقي يعلن عن موعد تقديم الطلب على القروض

2020/10/21 | 15:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف صندوق الإسكان العراقي أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات اليوم الأربعاء، عن موعد تقديم الطلب على القروض.وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان له، أن "الصندق حدد موعد الحجز وتقديم طلبات الكشف والمعاملات يوم 23 من كل شهر، بينما …

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