توجيهات حكومية جديدة تخص ملف النزوح


توجيهات حكومية جديدة تخص ملف النزوح
2020/10/21 | 15:13 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، شمول خمسة آلاف عائلة بمنحة المليون ونصف، فيما أكدت قرب إغلاق خمسة مخيما...

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