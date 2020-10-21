توجيهات حكومية جديدة تخص ملف النزوح

2020/10/21 | 15:13 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، شمول خمسة آلاف عائلة بمنحة المليون ونصف، فيما أكدت قرب إغلاق خمسة مخيما...

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