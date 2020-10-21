(سومر نيوز) تنشر تفاصيل جديدة عن تأجيل التعداد السكاني إلى العام المقبل

2020/10/21 | 15:13 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، أن فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية، تسبب بـتأجيل التعداد السكاني إ...

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