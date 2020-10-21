العمليات المشتركة: داعش تستغل الاوضاع لإعادة تنظيم اوراقها ودمرنا انفاق ومضافات عديدة

2020/10/21 | 15:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، ان عصابات داعش تحاول اعادة ترتيب اوضاعها باستغلال اوضاع البلاد، مبينا ان القوات الامنية دمرت العديد من مضافات والانفاق للتنظيم الارهابي في كركوك وحولها.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لـ/المعلومة/ ان “عناصر التنظيم الارهابي تحاول خلال الفترة الاخيرة استغلال اوضاع البلاد من ازمات اقتصادية وكورونا ضنا منها انها تتمكن من اعادة تنظيم اوراقها ومعاودة نشاطها”,

واضاف ان “التنظيم الارهابي اعتمد على بعض الحواضن لنشاطاته”، مشيرا الى ان “القوات الامنية توصلت الى معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات عناصر التنظيم وتعمل عليها في كركوك وحولها”.

واوضح الخفاجي انه “تم تدمير العديد من المضافات والانفاق التابعة للتنظيم الارهابي وضبط العديد من الاسلحة والاعتدة التابعة له”، مبينا ان “تحديد الهدف والمكان يعتمد على اهمية والاولية لتنفيذ العمليات والمعلومات الاستخبارية الدقيقة”.انتهى25و

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