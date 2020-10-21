فيديو للنجم رونالدو في الحجر حليق الرأس

2020/10/21 | 15:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، الأربعاء، مقطع فيديو له من مركز الحجر الذي يمكث فيه بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

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