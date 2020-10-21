امين بغداد يبعث برسالة الى رئيس الوزراء

2020/10/21 | 15:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بعث امين بغداد منهل عزيز رؤوف رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وهذه نصها”.

م/الاستعداد لموسم الامطار

نود اعلام سيادتكم بخصوص استعداد امانة بغداد لموسم الامطار وبعد عقد اجتماعات موسعة مع دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية وبحضور الوكيل البلدي والاطلاع على التقارير المقدمة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة نود ان نبين ما يلي:لم يتم تنظيف الخطوط الناقلة الاستراتيجية لمياه الصرف الصحي ( خط زبلن _خط بغداد خط WT) علما ان حالة الخطوط سيئة جدا مع وجود اوساخ وكذلك وجود انسدادات وتخسفات حاكمة والتي بدورها تسبب في غرق مدينة بغداد عند هطول الامطار لاسامح الله._وجود تلكؤ في اعمال تنظيف الخطوط الرئيسية من قبل الدوائر البلدية وعدم جاهزيتها لحين اعداد هذا الكتاب._وجود عطلات في المحطات الحاكمة وكذلك في المحطات الرئيسية._عدم ادراج تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية للخطوط المساعدة الناقلة لمياه الصرف الصحي المقدمة من قبل امانة بغداد ._وجود اعطال في المولدات العملاقة وكذلك المولدات في المحطات الثانوية للدوائر البلدية._تأخر دائرة مجاري بغداد في اعداد جداول الكميات والتخمين وعدم انجازها لاسباب مجهولة وغير منطقية._تم توجيه الدوائر البلدية كافة بأنجاز كافة اعمال التنظيف للخطوط الرئيسية والمشبكات وصيانة المحطات والمولدات في مدة اقصاها 15/10/2020

يرجى تفضل سيادتكم بالاطلاع…مع التقدير

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