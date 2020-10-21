منى سعيد: جمر وندى 4 من 4 - عبدالحميد برتو

2020/10/21 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو هوامش الخاتمة:كانت الكاتبة منى سعيد في جمر ونَدى، جريئة برسم صور علاقاتها مع الآخرين، أفراداً وجماعات ومؤسسات.



مع مَنْ تحب، أو حتى مع مَنْ يتحرش، وعن إنطباعاتها فيما يخص معظم المواقف، التي مرت عليها أيضاً.



إن الحديث الواضح والصريح في المجتمعات والجماعات المغلقة، عن كل التابوهات الإجتماعية من المحرمات الفاقعة.



خاصة إذا صدر عن إمرأة.



تتناول أو تقول صراحة ما صدر عنها، أو تعرضت له، أو ما يعتلج ......





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