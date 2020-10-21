الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 9-20 ، نقد أطروحات منصور حكمت المعادية للماركسية - حسين علوان حسين

2020/10/21 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين أما لماذا يعرّف ماركس الدين بكونه "الوعي المقلوب للعالم ، لأنهما (أي الدولة و المجتمع) عالم مقلوب" فلأن الفكر الديني يتطلب من الإنسان – بدلاً من وعي ضرورة تحرره من قيود الاستعباد التي تدمر إنسانيته رغم أنه أثمن رأسمال على وجه الأرض – الهروب إلى أمام بانتظار السعادة بعد الموت في عالم موهوم .



و السبب في هذا هو أن الدولة و الآيديولوجيا للطبقة الإجتماعية السائدة سياسيا تروّج و تديم و تقنون الوعي الإجت ......





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