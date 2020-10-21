2020/10/21 | 15:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 8 دقیقة

221 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

حددت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، موعد انعقاد جلسة البرلمان المقبلة.

وذكر عضو اللجنة حسن فدعم، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 21 تشرين الأول 2020، ان "مجلس النواب التي ستعقد الأسبوع المقبل ستناقش قانون الاقتراض والدوائر الإنتخابية وتعديل قانون المحكمة الاتحادية".

وأوضح أنه "لم يتم تحديد، لغاية الآن، موعد استضافة رئيس الوزراء ووزير المالة في البرلمان".

وكانت اللجنة المالية النيابية اكدت في وقت سابق أن الورقة الإصلاحية لن تمس رواتب المتقاعدين والموظفين، لكن بالإمكان تخفيض مخصصات الموظفين، مبينة أن الورقة الإصلاحية ستحل المشاكل الاقتصادية، ولكن على المدى البعيد.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تكشف موعد جلسة مناقشة قانون الاقتراض) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تكشف موعد جلسة مناقشة قانون الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).