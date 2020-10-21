القضاء يعلن تسمية قضاة بحوادث الاعتداء على الكوادر الصحية

2020/10/21 | 15:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن تسمية قاضٍ في كل رئاسات محاكم الاستئناف يختص باستقبال البلاغات المباشرة عن حوادث الاعتداء على الكوادر الصحية.

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