بالوثائق.. إعادة تشكيل اللجنة العليا المشرفة على القروض وتسهيل الإجراءات

2020/10/21 | 15:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر مكتب رئيس الوزراء، أمراً ديوانياً بإعادة تشكيل اللجنة العليا المشرفة على منح القروض مع تسهيل الاجراءات والآليات المعتدة في منح القروض.

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