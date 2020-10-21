سلطة الطيران المدني تؤكد التزامها بقرارات الهيأة العليا الوطنية

2020/10/21 | 15:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، التزامها بالقرارات والتوصيات الصادرة عن الجهات العليا في البلاد.

وأوضح بيان لسلطة الطيران، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "ملتزمة بالقرارات والتوصيات التي تصدرها الجهات العليا في البلاد والمتمثلة باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص الإجراءات الخاصة لحماية المسافرين من فيروس كورونا وكذلك تنفيذ جميع اللوائح الاسترشادية المعدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني ( lCAO ) من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين".

وشددت، على "إبلاغها جميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في المطارات العراقية بضرورة اعتماد فحص PCR من قبل المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة للمسافرين المغادرين قبل 72 ساعة من موعد الرحلة، إضافة إلى ارتداء جميع العاملين والمسافرين الكمامات وبشكل مستمر واعتماد التباعد الصحي في تأدية المهام والواجبات يأتي ذلك انسجاماً مع توصيات منظمة الصحة العالمية".

وتابعت، أن "هناك تعليمات أصدرتها لشركات الطيران بعدم صعود المسافرين للطائرة إلّا بعد التأكد من إجراء فحص PCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد الرحلة للوافدين إلى العراق، كما تتحمل شركة الطيران جميع التبعات القانونية والصحية المخالفة لتلك التعليمات الصادرة من قبلها".

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