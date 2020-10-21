بعد تحذير من خسارة نحو مليوني وظيفة.. “إياتا” يخفّض توقعاته لنشاط النقل الجوي في الشرق الأوسط 2020

2020/10/21 | 15:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” تخفيض توقعاته لنشاط النقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط في 2020 بما يُنبئ بتعاف اقتصادي دون المتوقع.

ومن المتوقع بلوغ أعداد المسافرين لعام 2020 بأكمله من الشرق الأوسط وإليه وداخله 30% فقط من مستويات 2019، وهو أقل بكثير من 45% كانت متوقعة في يوليو تموز، بحسب رويترز.

من حيث الأرقام، من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط 60 مليون مسافر في 2020 مقارنة مع 203 ملايين في 2019.

ووفق إياتا، من المتوقع زيادة الطلب في الشرق الأوسط في 2021 إلى 45% من مستويات 2019 ليبلغ 90 مليون مسافر من المنطقة وإليها وداخلها.

وفي ما يبدو أن أخبار قطاع النقل الجوي ليست بإيجابية، حيث من غير المتوقع العودة إلى مستويات 2019 قبل أواخر 2024.

وفي وقت سابق، حذر “إياتا” من أن تضرر قطاع الطيران والاقتصادات في الشرق الأوسط من وقف نشاط السفر الجوي، بسبب جائحة كوفيد-19، آخذ في التفاقم.

وقال: ستُفقد 1.7 مليون وظيفة في الشرق الأوسط في قطاع الطيران والقطاعات التي يدعمها في 2020.

ويشكل هذا تقريباً نصف طاقة التوظيف المرتبطة بالطيران في المنطقة البالغة 3.3 مليون وظيفة.

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