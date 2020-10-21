المالية النيابية: الاسبوع المقبل القراءة الاولى لقانون الاقتراض الحكومي

2020/10/21 | 15:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن تحديد الاسبوع المقبل للقراءة الاولى لقانون الاقتراض الحكومي ومن ثم بعدها جلسات القراءة الثانية والتصويت.

وقال عضو اللجنة المالية احمد الصفار لـ/المعلومة/ ان “اللجنة لديها اجتماع السبت المقبل وستدخل قانون الاقتراض ضمن جدول مواضيع اللجنة التي ستناقشها خلال الاجتماع”.

واضاف ان “قانون الاقتراض سيعرض للقراءة الاولى خلال جلسات مجلس النواب في الاسبوع المقبل ومن ثم القراءة الثانية”، مشيرا الى ان “التصويت عليه سيعرض في المجلس والقرار الفصل للأعضاء”.

واوضح ان “التكهن بتمرير القانون من عدمه صعب كون قناعات الاعضاء متفاوتة وبعضهم تتغير آرائهم بعد القراءتين الاولى والثانية”، لافتا الى ان “الجلسة التصويت هي الفيصل”.انتهى25و

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