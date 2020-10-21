2020/10/21 | 15:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ ـ بغداد

شاركنا الخبر

قد يعجبك ايضاً !

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. القضاء العراقي يصدر حكماً بالإعدام لمرتكبي جريمة ساحة الوثبة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. القضاء العراقي يصدر حكماً بالإعدام لمرتكبي جريمة ساحة الوثبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).