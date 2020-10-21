المالية تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن

2020/10/21 | 15:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت وزارة المالية، أن ورقة الإصلاح المالي خطوة باتجاه اقتصاد متنوع ومتكامل.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "في إطار السعي المالية وانطلاقًا من مسؤوليتها في إصلاح الواقع الاقتصادي والمالي الراهن، تسير الوزارة ومن خلال الرؤى التي تحملها ورقة الإصلاح المالي نحو اقتصاد متنوع متعدد المصادر".

وأضاف البيان أن "إصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة وإعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتيًا، بالإضافة إلى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء".

وأشار إلى أن "الورقة الإصلاحية تسعى أيضًا إلى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة إلى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على إدخال تحسينات جذرية على إدارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد"، مبينًا أن "إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة باعتباره العصب الأساس لأي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالي".

ولفت البيان إلى أن "التدني الحالي بالإنتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ماتسعى له ورقة الإصلاح المالي".

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