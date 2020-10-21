ناشطات وبرلمانيات يرفضن سلفة 10 ملايين دينار للزواج من ثانية

2020/10/21 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت ناشطات وبرلمانيات، يوم الاربعاء، قرار مصرف الرشيد بمنح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.

وقالت الدكتورة براس المعموري رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات لـPUKmedia: ان القرار غير صائب، وغير مجدي..



لاننا امام نسبة فقر عالية و باعداد كبيرة من المطلقات لان اسس الزواج السليم تكون فيها معدومة، مؤكدة وجود مشاكل اكبر كان الاجدى صرف المبالغ لمعالجتها.

واضافت: ان القرارات غير المدروسة ستكون ونتائجها وخيمة، لافتة الى ان دعم المشاريع الصغيرة وتقليل البطالة وتشغيل الايدي العاملة ومساعدة الشباب قضايا تنتظر الحلول جذرية.

وكان مصرف الرشيد قد اعلن اليوم، عن منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية بشرط ان يكون موظف على الملاك الدائم وان لاتقل خدمته عن سنتين علما ان مبلغ السلفة 10 مليون دينار.

من جانبها اكدت النائب ريزان شيخ دلير عضو لجنة المرأة النيابية لـPUKmedia، ان القرار مجحف جدا بحق المرأة العراقية، مؤكدة، ان القرار يعامل المرأة والنساء بشكل عام كـ" دواب".

واضافت: انها ستقدم دعوى قضائية ضد مصدر هذا الاجراء، مشيرة الى ان هذه الاجراءات والقوانين تعد انتهاك صارخ لحرية المرأة تهدد المجتمع العراقي بمشاكل جديدة.

PUKmedia م .



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