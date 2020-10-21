طالباني: ضرورة توسيع وتطوير قطاع التجارة

2020/10/21 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، على ضرورة تطوير وتوسيع القطاع التجاري في الاقليم.

جاء ذلك خلال مراسيم تسنم علي عثمان منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، بحضور قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، اذ اعرب طالباني عن تتمنياته لعثمان بالنجاح في مهامه الموكلة اليه.

وشدد طالباني، على اهمية تطوير قطاع التجارة وتوسيع افقه في الاقليم كوسيلة لتنويع الايرادات المالية العامة وتوفير فرص عمل أكبر في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص‌

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