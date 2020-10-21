“فراق زوجها ومرضها النادر” أزمات فى حياة نجلاء فتحي

2020/10/21 | 15:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية نجلاء فتحي، المواقع الإخبارية ، أمس ، لعدم حضورها جنازة أو عزاء الفنان المصرى الراحل محمود ياسين.



وأفادت تقارير إعلامية ، أمس الثلاثاء ، أن الفنانة المصرية، شهيرة، منعت الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء زوجها، الفنان الراحل، محمود ياسين ، حرصا منها على صحتها، وذلك لأن الأخيرة تعاني […]

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