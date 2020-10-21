أبوالغيط يطالب بتوحيد التشريعات لتطوير قطاع النقل البري في الدول العربية

2020/10/21 | 15:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: طالب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة توحيد التشريعات في المرحلة الحالية بصورة تسمح بتطوير قطاع النقل البري "الحيوي" سواء فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع، وبما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويحقق …

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