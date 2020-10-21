مقتل 25 عنصرا من الأمن الأفغاني بكمين لطالبان 

2020/10/21 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 25 من عناصر قوات الأمن الأفغانية على الأقل في كمين اتهمت طالبان بالمسؤولية عنه، كما أعلن مسؤولون، الأربعاء، فيما تخيم عمليات العنف المتواصلة على مفاوضات السلام بين الحكومة والمتمردين.

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