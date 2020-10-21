2020/10/21 | 15:53 - المصدر: عين العراق

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العقابي: دائرة واحدة لكل محافظة والتصويت البايومتري همـا الحل لخلافات توزيع الدوائر المتعددة

اكدت اللجنة القانونية النيابية :" ان العودة الى دائرة واحدة لكل محافظة وحصر الاقتراع بالتصويت البايومتري ، همـا مفتاح الحل للخلافات حول توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة ".

واوضح عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، ان توزيع الدوائر المتعددة يصطدم بصعوبة تطبيقها على ارض الواقع ، وان طبقت سيتم التشكيك بها لدرجة كبيرة جدا "، مشيرا الى عدم وجود امكانات فنية لتطبيقها على ارض الواقع ، وبخلاف ذلك ستمهد لثغرات جديدة في مفاصل الدولة .

واضاف :" ان النظام الانتخابي في العراق استقر على الدائرة الواحدة ويمكن المضي بذلك ، او ان تكون المحافظة دائرة واحدة او دائرتين لتجاوز حدة الخلافات التي اتسعت مدياتها مع تعدد الفقرات التي يتضمنها القانون الجديد "، مبينا ان " تعديل النظام الانتخابي يتطلب قاعدة بيانات رصينة واحصاء سكانيا رسميا مع ترقيم للدور والمحلات ، ولا يمكن انفاذ قانون الانتخابات مع وجود سطوة المال والسلاح ".

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